Mitte der 1960er-Jahre spielen die Beatles auf immer größeren Bühnen. Noch mehr Teenies kreischen und fallen in Ohnmacht. John tönt: "Wir sind populärer als Jesus". Und Paul klagt: "Ich höre bei dem Gekreisch meinen Gesang nicht mehr."

Die Beatles als niedliche Pilzköpfe Bildrechte: dpa Sie wollen mehr, sie wollen Musik machen und zeigen, was sie eigentlich können. Doch bei ihrem allerletzten Konzert, im Candlestick Park in San Francisco im August 1966 spielen sie hinter Absperrgittern. In den USA fliegt ihnen der Jesus-Vergleich um die Ohren. In den Südstaaten schäumen sie: "Geht nach Hause, Beatles!" oder "Jesus starb für dich, John Lennon!" John Lennon legt dann im Herbst bei einer Pressekonferenz in den USA nochmal nach: "Schon komisch, wir sind in Amerika und kein Mensch hier redet von Vietnam, so als wäre da nichts, kein Krieg. So fromm kann keiner sein, dass er zu allem schweigt, was in der Welt passiert." Die Fab Four werden nie wieder auf Tour gehen. Sie haben es satt, die Beatles zu sein.

"Plötzlich sehen sie aus wie bei 'Alice im Wunderland'"

Das Cover von Sgt. Pepper Bildrechte: dpa In seinem Dokumentarfilm zeigt uns Regisseur Alan G. Parker, wie aus den niedlichen Pilzköpfen 1967 eine psychedelische Militärkapelle namens "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" wird, wie die Beatles mit "Sgt. Pepper" das erste Konzeptalbum des Pop vorlegen - und sich komplett neu erfinden: "Plötzlich haben sie diese Moustache-Bärte, John trägt Brille und alle vier sehen aus wie bei 'Alice im Wunderland' - Vor allem: Die Musik von 'Sgt. Pepper' ist völlig neu." Über sechs Monate Monate tüfteln sie daran in den Abbey Road Studios.

Was für ein Aufwand

London, 1967 - John Lennon bei den Sgt. Pepper-Aufnahmen in den Abbey Road Studios Bildrechte: CAMERA PRESS Ihr erstes Album hatten sie 1962 noch live an einem Tag aufgenommen, für "Revolver", das 1966 mit Songs wie "Tomorrow never knows" oder "Eleanor Rigby" Furore macht, brauchten sie - damals noch - unglaubliche zwei Monate. Sie beginnen die Möglichkeiten der Studiotechnik auszuloten. An "Sgt. Pepper" tüfteln sie dann über sechs Monate in den Abbey Road Studios. Kaum ein Album der Popmusik war bis dahin mit einem vergleichbaren Aufwand aufgenommen worden. Es kamen u.a. ein 40-köpfiges Orchester und ein Mellotron, ein Vorgänger des Synthesizers, zum Einsatz. Passend zum Beginn der Hippie-Ära mischten sich Rock und Pop mit psychedelischen Anklängen. sgt. Pepper wurde zum Soundtrack für den "Summer Of Love".



Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern, Musikern, Familienangehörigen und Journalisten, die damals dabei waren, kompiliert Parker mit eindrucksvollen, selten gezeigten Archivaufnahmen, die die Atmosphäre der Zeit einfangen: Von einem BBC-Reporter nach seinen Drogen-Erfahrungen befragt, und danach, woher er das LSD hatte, antwortet Paul McCartney: "Das ist ja illegal und so, also wär ich schön blöd, es Ihnen zu sagen." Woraufhin der nachhakt: "Finden Sie nicht, dass Sie überhaupt besser schweigen würden?" McCartney kontert: "Warum denn, die Medien, Sie haben doch die Verantwortung, Sie müssen das hier ja nicht senden." Auf dem Cover des Albums verstecken sich als Ideengeber auch Stockhausen und Marx. Doch - wie in der Dokumentation zu sehen - ist es auch der indische Guru Maharishi Mahesh Yogi, der den Beatles den Weg zur Erleuchtung weist.

"Zu viel Gerede, das Ende des Rock'n'Roll", meinen die Stones