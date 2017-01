Holocaust-Forscher Toto ist ein Getriebener, den die erfolgreiche, wissenschaftliche Beschäftigung mit seinem Gegenstand nicht vor fast zwanghafter, persönlicher Betroffenheit bewahrt. Geplagt von Schuldgefühlen wegen der Verstrickung seiner eigenen Familie in die Nazi-Verbrechen entwickelt er eine enorme Rigorosität in der Aufarbeitung.

Lars Eidinger spielt diesen Toto in "Die Blumen von gestern" eindrucksvoll als einen stets mürrischen, tobenden, sarkastischen Mann, dessen Ausfälle von erlesener und grausiger Komik sind. Diese auch gegen sich selbst gerichtete Aggression steigert sich noch, als eine französische Praktikantin (Adèle Haenel) bei ihm eintrifft, ihm an Bissigkeit gleicht und ein beklemmendes, auch sehr persönliches Interesse an seiner Arbeit zeigt.