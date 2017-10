Es war ein Jahrhundertkampf: Das Wimbledon-Finale von 1980 hatte alles, was ein so schicksalhaftes, historisches Ereignis braucht, den perfekten Gegensatz der Helden. Björn Borg, der introvertierte, scheinbar emotionslose Schwede, vom sehr ähnlichen Sverrir Gudnason (bekannt aus „Wallander“) gespielt, hofft auf seinen fünften Sieg in Folge. Sein Gegner, der hochneurotische Amerikaner John McEnroe (Shia LeBeouf) führt sich rüpelhaft wie ein verwöhnter Popstar auf, ein Mann, den das Publikum liebend gern hasst.