Zwei Sprengsätze explodierten beim traditionellen Boston-Marathon am am 15. April 2013. Drei Menschen wurden getötet, fast 300 verletzt. Der brutale Anschlag auf den friedlichen Lauf löst Entsetzen, Panik und Verzweiflung und eine fieberhafte Suche nach den geflohenen Tätern aus. Regisseur Peter Berg („Hell or High Water“) hat diese dramatischen Tage jetzt auf die Leinwand gebracht.

Sein packender Film stellt den Polizisten Tommy Saunders in den Mittelpunkt, einen sympathischen, aufrichtigen Mann, den Mark Wahlberg mit überzeugender Natürlichkeit als echten Kumpel spielt. Er behält in dem Chaos den Überblick, ermittelt in alle Richtungen und dennoch hat er nichts heldenhaftes, auch er ist tief erschüttert und verunsichert. Überhaupt gehört es zu den Stärken des Films, wirkliche Menschen in ihrem Leid und ihrem Mut zu zeigen und selbst die Täter nicht als reine Monster zu porträtieren. Die Werte, die hier ganz unpathetisch beschworen werden, Gemeinsinn, Menschlichkeit, Zivilcourage, sind gerade in unseren düsteren Zeiten der Verwirrung unendlich kostbar.