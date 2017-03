Buch der Woche | Chris Kraus: "Das kalte Blut"

Wie schon in seinem Film "Die Blumen von gestern" setzt sich Kraus in seinem epischen Roman mit der Geschichte seines Großvaters auseinander, der als Deutschbalte in Riga geboren und im NS-Regime zum Kriegsverbrecher wurde. Doch während es im Film um die Enkel geht, erzählt der Roman die Geschichte aus der Perspektive des Großvaters, der auf sein Leben zurückblickt, das in Riga mit einem Künstlervater und einer aristokratischen Mutter beginnt.