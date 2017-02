Eindeutig zweideutiges Statement

Aus gutem Grund hat der Verlag Matthes & Seitz Berlin den englischen Titel von "I love Dick" im Original belassen, formuliert er im Englischen doch ein eindeutig zweideutiges Statement. Dick ist nämlich nicht nur der Name des Mannes, um den sich hier alles dreht, das Objekt der Begierde, der intellektuelle Cowboy oder – um es etwas nüchterner auszudrücken – die Projektionsfläche.



Dick ist auch das englische Wort für das männliche Geschlechtsorgan, besser gesagt: für den Schwanz des Mannes. Und damit ist man auch schon mittendrin im Thema. Auf hohem intellektuellen Niveau handelt dieses Buch vom Paarungstrieb zwischen Männern und Frauen, ohne um den heißen Brei herumzureden, inklusive aller gängigen F-Wörter.

Konzeptromanze mit einem intellektuellen Cowboy

Und so ist "I love Dick" ein im besten Sinne verwirrendes Buch, weil es permanent unsere Erwartungen unterläuft. Dabei ist die Geschichte schnell erzählt: Ein in die Jahre gekommenes Paar, Chris und Sylvère – sie Künstlerin, er Philosoph – treffen auf einer Party Dick. Der ist ebenfalls ein Gelehrter, aber eher bodenständig, und Chris verliebt sich Hals über Kopf in diesen Mann. Weil ihre Beziehung zu Sylvère vor allem auf intellektuellem Niveau stattfindet, bespricht sie mit ihm ihre Verliebtheit in allen Einzelheiten.



Beide beginnen daraufhin Briefe an Dick zu schreiben, in denen sie ihm ihre Gefühlslagen erklären. Doch diese Briefe schicken sie zunächst nicht ab. Stattdessen sorgt die "Konzeptromanze", wie sie es nennen, für neuen Schwung in ihrer Beziehung. Irgendwann müssen sie sich aber fragen, ob sie nur noch zusammen sind, weil Dick aufgetaucht ist.

Und jetzt ist es schon fast 22 Uhr, und Chris ist zu Tode betrübt, und Dick hat immer noch nicht angerufen. Sie weiß, dass sie letztlich natürlich doch nicht zu Dick hinausfahren wird, sie wird einfach nur los- und dann irgendwo hinfahren, und sie hasst Sylvère dafür, dass er sich dazu treibt, sich zum Affen zu machen. Doch wegen Dick haben Sylvère und Chris die vier intensivsten Tage ihres Lebens miteinander verbracht. Sylvère fragt sich, ob er sich ihr einzig und allein dann nahe fühlen kann, wenn jemand anderes die beiden auseinander zu reißen droht. Aus: "I love Dick"

Als es später doch zur Trennung zwischen Chris und Sylvère kommt, hat sich Chris schon so sehr in ihre Liebe zu Dick hineingesteigert, dass sie ihm alles schreibt, was sie bewegt. Ihr sexuelles Begehren genauso, wie das Hadern damit, dass sie sich als Frau in der Kunstszene nicht ernst genommen fühlt, dass das Patriarchat auch in ihrer scheinbar so aufgeschlossenen Umwelt alle Lebensbereiche durchdringt, den Sex wie die Kunst und die Wissenschaft.

Geschichte einer ernsthaften jungen Frau

Cover des Buches "I love Dick" Bildrechte: Matthes & Seitz "I love Dick" ist ein Buch, das zu heftigen Reaktionen verleitet. Leicht kann man es für komplett verkopft und durchgedreht halten. Trotzdem ist es faszinierend, wie Chris Kraus kunstvoll mit Erzählebenen und Perspektiven spielt. Die unglückliche Liebesgeschichte zwischen Chris und Dick wird nämlich immer mehr zum klugen feministischen Essay. Ansprechpartner bleibt Dick, der damit allerdings komplett überfordert ist. Irgendwann geht es auch gar nicht mehr um Dick, den Mann, sondern – um im Bilde zu bleiben – nur noch um Dick, den Schwanz.



Chris Kraus knallt uns ihren in 40 Lebensjahren angestauten Frust hin, schreibt wie sie als – so nennt sie es: "ernsthafte junge Frau" – mit Mitte 20 merkt, dass es total egal ist, was sie kann und was sie weiß. Denn selbst in den gebildeten Kreisen, in denen sie sich bewegt, geht es nur darum, den männlichen Alphatieren zu gefallen, ihnen sexuell zur Verfügung zu stehen. Weiblicher Eigensinn wird ganz und gar nicht goutiert.

Feministisches Kultbuch – vielleicht

Kultbücher sind oft Bücher, die von Selbstfindung handeln. Eine Figur hat ein Erweckungserlebnis und krempelt ihr ganzes Leben um. Genau das passiert auch hier. Chris Kraus, eine ernsthafte, nicht mehr ganz so junge Frau, verliebt sich heftig, wird abgewiesen und beginnt, sich tabulos über ihre eigene Rolle zu befragen und holt sich dabei geistige Unterstützung bei Philosophen, Künstlerinnen und Feministinnen der ersten Stunde. Wäre der Begriff gerade nicht so negativ besetzt, müsste man sagen: Chris Kraus tut dies auf elitärem Niveau. Was aber nicht heißen soll, dass man ihr nicht folgen kann.



"I love Dick" ist ebenso gut geschrieben wie unterhaltsam. Vielleicht könnte man Kraus mit Lena Dunham vergleichen – der Frau, die die Serie "Girls" erfunden hat. Schließlich fallen auch in dieser Serie reichlich F-Wörter. Während die heute 20- bis 30-Jährigen ihren feministischen Guru in Lena Dunham gefunden haben, könnte Chris Kraus diese Rolle für alle ab 40 übernehmen – und zwar für Frauen und Männer. Denn dass Feminismus nur was für Frauen wäre, das ist doch ein längst überholtes Missverständnis.

Angaben zum Buch Chris Kraus: "I love Dick"

Übersetzung: Kevin Vennemann

296 Seiten, gebunden

Verlag Matthes & Seitz Berlin, 2017

ISBN: 978-3-95757-364-3

22,00 Euro