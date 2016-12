Im März 1980 stirbt in einem Pariser Krankenhaus Roland Barthes, einer der einflussreichsten europäischen Denker des 20. Jahrhunderts. Vor allem mit seinem Buch "Mythen des Alltags" hatte Barthes literaturwissenschaftliche und zeichentheoretische Ansätze weiterentwickelt und so einen Denk-Apparat hergestellt, der die Deutung verschiedenster alltäglicher Phänomene erlaubte: Barthes begriff die Sprache der Politik oder die der Liebenden, die der Mode, der Architektur oder des Auto-Designs als Zeichensysteme, aus denen sich Aussagen über die geheimen oder offenen Wünsche, Verdrängungen oder Visionen bestimmter sozialer Gruppierungen ableiten lassen. Alles, was Menschen sagen oder produzieren, ist zugleich Schluss- und neuer Anfangspunkt in einem endlosen Geflecht von Zeichen und Bedeutungen.

Barthes Unfall im Jahr 1980 setzt der französische Schriftsteller Laurent Binet nun seinerseits als Ausgangspunkt einer irrwitzigen Rallye von Zeichen und Bedeutungen: Barthes, so entwirft es Binet, habe kurz vor seinem Unfall mit dem französischen Präsidentschaftskandidaten Francois Mitterrand gespeist – und ihm dabei eine hochbrisante sprachwissenschaftliche Theorie erläutert: "Die siebte Sprachfunktion", die dem, der von ihr weiß, ein ganzes Arsenal von Manipulationsmöglichkeiten in die Hand gibt. Mit anderen Worten: Der Politiker, der mit Barthes‘ Erkenntnissen vertraut ist, hat gute Chancen, die nächste Wahl zu gewinnen.

Und also setzt eine fieberhafte Suche nach Barthes Dokumenten ein, in die beinahe die gesamte Gilde der französischen Starphilosophen jener Jahre mit verwickelt wird: Der Leser begegnet Michel Foucault und Jaques Derrida, Julia Kristeva und Louis Althusser, Umberto Eco und Bernard-Henri Lévy. Kommissar Bayard, der all diese Denker eigentlich für Spinner und Wichtigtuer hält und aus ihren Diskursen im Wesentlichen das Wort Bahnhof heraushört, wird selbst zum Zeichendeuter. Er verfolgt Foucault und all die anderen ins Café und in die Schwulen-Sauna, nach Italien und sogar bis nach Amerika, zum Semiologen-Kongress. Auch der bulgarische Geheimdienst und andere Agenten interessieren sich für die "siebte Sprachfunktion". Und so entwickelt Laurent Binet eine Geschichte, die zu gleichen Teilen Kriminalroman und Wissenschafts-Parodie, Party-Tagebuch und Polit-Thriller ist. Ein großartiger, beschwingter Roman und darüber hinaus vielleicht das schönste Denkmal, das man für Roland Barthes und seine Theorien jemals geschaffen hat!