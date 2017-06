Buch der Woche | Dirk Kurbjuweit: "Die Freiheit der Emma Herwegh"

Es ist vermutlich kein Zufall, dass Dirk Kurbjuweit der tatkräftigen und klugen Emma Herwegh gerade in diesem Jahr einen historischen Roman widmet. Schließlich jährten sich sowohl Emmas als auch Georg Herweghs Geburtstage im Mai 2017 zum 200. Mal. Als verlängertes Kalenderblatt ist dieser Roman jedoch keinesfalls zu verstehen. Denn obwohl auch er nicht ohne Lebensdaten, Jahreszahlen, konkrete Orte und Menschen auskommt, verfolgt Dirk Kurbjuweit eine literarische Idee und verknüpft kunstvoll zwei Perspektiven miteinander.

So lässt er zum einen die 77-jährige Emma Herwegh im Gespräch mit dem jungen Frank Wedekind auf ihr bewegtes Leben zurückblicken und beschreibt parallel dazu die entscheidenden Jahre ihres Lebens zwischen 1842 und 1848, zwischen dem Kennenlernen Emmas und Georgs und den revolutionären Monaten des Vormärz, in denen sie sich gemeinsam und mit viel Idealismus in den Freiheitskampf stürzen.

Frau aus gutem Hause trifft armen Dichter

Warum Dirk Kurbjuweit ausgerechnet Emma Herwegh zur Hauptperson seines Romans erwählt hat, erschließt sich schnell. Denn diese Emma ist nicht nur sehr eigensinnig und belesen, sondern auch abenteuerlustig und ihrer Zeit voraus.



Obwohl ihr Vater, ein reicher Berliner Tuchhändler, es lieber gesehen hätte, wenn seine Emma standesgemäß geheiratet hätte, nimmt sie ihr Schicksal selbst in die Hand, schreibt einen Brief an Georg Herwegh - in dessen Gedichte sie sich längst verliebt hatte - und lädt ihn zu sich nach Hause ein.



Herwegh, in seinen jungen Jahren so etwas wie ein Shooting-Star der revolutionären Dichtung, fühlt sich geschmeichelt und nimmt die Einladung an. Die Liebe nimmt ihren Lauf und wird bald auch amtlich besiegelt.

Szenen einer Ehe

Doch Romane über glückliche Ehen sind rar gesät und leider ist das auch hier nicht anders. Am Anfang scheint die Welt noch in Ordnung und Emma Herwegh genießt das einfache Leben in Paris, das sie mit Georg und den Kindern führt, die sie mittlerweile bekommen haben. Doch der Dichter an ihrer Seite hat die Neigung, sich fremd zu verlieben, und so dreht sich ein großer Teil des Rückblicks Emma Herweghs um ihre Nebenbuhlerinnen.

Da ist zum Beispiel Natalie, die Frau eines Freundes, mit dem Emma und Georg eine Weile unter einem Dach leben. Emma muss dabei zuschauen, wie Georg und Natalie ihre schlecht geheim gehaltene Liebe leben. Doch statt die beiden zu verurteilen oder ihren Mann zu verfluchen, analysiert sie die Situation rational, glaubt sie doch, dass Verliebte krank und nicht zurechnungsfähig sind. Tapfer hält Emma weiter zu ihrem Mann, obwohl der sie immer wieder demütigt und betrügt. Aber genau darin liegt auch ihre Stärke. Trotz der Verfehlungen Georgs lässt sich Emma nicht ihre Würde nehmen und nimmt sich zugleich die Freiheit, ihn weiter zu lieben.

Dirk Kurbjuweit findet für seinen Roman einen schönen und leicht lesbaren Ton Bettina Baltschev MDR KULTUR-Literaturredakteurin

Spielarten der Freiheit

Je länger man in diesem Buch liest, desto nachvollziehbarer wird sein Titel, geht es hier doch um die verschiedenen Spielarten der Freiheit. Um die äußere Freiheit von überkommenen Herrschaftsstrukturen, für die Georg Herwegh eintritt und wobei Emma ihn mit Enthusiasmus unterstützt. Und um die innere Freiheit, nach seiner eigenen Fasson zu leben.



Weil das jedoch für eine Frau im 19. Jahrhundert ungewöhnlich ist, stellt Emma im Rückblick nüchtern fest, dass man sich in ihrer Generation nur über die Liebe emanzipieren könne. Nur indem sie den richtigen Mann heiratet, habe eine Frau die Chance, sich in gesellschaftliche Prozesse einzubringen. Und so rechnet sie es ihrem Mann hoch an, dass er sie an seinem Freiheitskampf hat teilnehmen lassen. Und später, als Georg sie gänzlich frei gibt, nimmt sich Emma schließlich noch die Freiheit, sich ebenfalls einen Liebhaber zu suchen.

Drei Bücher in einem

Dirk Kurbjuweit findet für seinen Roman einen schönen und leicht lesbaren Ton, der sich zwar im 19. Jahrhundert verortet, doch zugleich schnörkellos und modern klingt. So stehen längere, ausführende Sätze neben kurzen Situationsbeschreibungen, die eher an Schlagzeilen erinnern. Und schon während der Lektüre wird klar, dass man im Grunde genommen gerade drei Bücher liest: eine Biografie, ein Geschichtsbuch und ein Ehedrama. Was will man mehr?

Angaben zum Buch Dirk Kurbjuweit: "Die Freiheit der Emma Herwegh"

Hanser Verlag

336 Seiten

ISBN : 978-3-446-25464-0

23 Euro