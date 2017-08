Buch der Woche | Hilary Mantel: "Der Hilfsprediger"

Selbst die Leute aus Netherhoughton kamen in die Kirche. Finster dreinblickend saßen sie in den letzten Reihen, und ihre Heidenkinder spielten in den Gängen mit ihren Ouijabrettern. Aus: "Der Hilfsprediger" von Hilary Mantel

Auf der anderen Seite gibt es die gottesfürchtigen Gemeindemitglieder, deren Abende aus dem Genuss starken Tees, Gesellschaftsspielen und Rufmord bestehen. Ein uraltes, gewachsenes Gleichgewicht zwischen Bigotterie und "Baked Beans", das plötzlich empfindlich gestört wird. Seinem immer eiligen und eifrigen Vorgesetzten, der ihn gleich am Anfang des Romans auf einer Stippvisite heimsucht, ist Vater Angwin nämlich ein Dorn im Auge. Dieser Bischof hat größeres im Sinne als die Heiligenverehrung, wie sie im Dorfe betrieben wird – er will den Glauben und seine Schäfchen ins moderne ökumenische Kirchenleben führen.

Ein Fremder verdreht allen den Kopf

Erschienen im Dumont Buchverlag Bildrechte: Dumont Buchverlag Vater Angwin, der alte Zyniker, weiß sich angesichts der Moderne-Forderung nicht anders zu helfen als mit absurder Überaktion: Die Kirchenheiligen in Gestalt mehrerer Statuen lässt er auf dem Friedhof bestatten. Und einen Fremden, der eines Tages vor der Tür steht, nimmt er als Bischofsgesandten in sein Pfarrhaus auf, eben besagten "Hilfsprediger". Dadurch gerät die Gemeinde allerdings weiter in die Schieflage.



Die Heiligen werden schließlich wieder bei Nacht und Nebel ausgebuddelt, und der Hilfsprediger Vater Fludd erweist sich als mannigfaltiger Kopfverdreher. Die Haushälterin weiß sich nicht anders zu helfen, als in seiner Gegenwart Psalmengesänge anzustimmen, die alte Klostervorsteherin spioniert ihm hinterher, die junge Nonne Philomena verfällt seinem – na was wohl. Aber wer ist dieser seltsame Fremde? Ein Engel oder gar der Teufel? Selbst die Heiligenstatuen kommen aus ihrem unterirdischen Ausflug nicht unbeschadet zurück. Sie haben sich verändert durch ihre Zeit in der Erde. Oder sind es nur die Gedanken der jungen, kurz vor ihrer Deflorierung stehenden Nonne, die sich auf ihren Minen spiegelt?

Sie wollte das Gesicht sehen, und als er seine Lampe darauf richtete, begriff sie, dass diese Zeitspanne, diese Suspendierung, diese Zeit des Begrabenseins zu einer Veränderung geführt hatte. Den anderen sagte sie nichts, und vielleicht konnte ja nur sie es sehen. Aber der Ausdruck der Jungfrau hatte sich verändert. Früher nur lieblich, war er jetzt verschlagen, die unnachgiebige Tugendhaftigkeit war nachgiebig geworden. Mit einem verschwörerischen Lächeln sah die heilige Agathe hinauf ins eisige Himmelsgewölbe. Aus: "Der Hilfsprediger" von Hilary Mantel

Ein Kammerspiel zwischen Moor und Matsch

Ein Kammerspiel zwischen Moor und Matsch: Das Pfarrhaus, die schlammigen Straßen, die Kirche, der Friedhof und ein Kloster sind die Orte, in denen Hilary Mantel ihre ebenso lustige wie fiese Geschichte stattfinden lässt. Sämtliche ihrer Protagonisten rutschen in ein mehr oder minder gesundes Verhältnis zum Hilfsprediger – und kommen damit zu sich selbst. In einem feinen Finale löst sich einiges, nicht aber die Identität des Vater Fludd. Die Figurenzeichnung, die ironischen Wendungen, die bissigen Dialoge – all das ist hier in mehr als einem Sinne fantastisch.



Aber mehr noch: Da liest man einen Roman, der im Jahr 1989 erschienen ist, nun in erstmaliger deutscher Übersetzung und aus keinem Satz, aus keinem Ereignis lässt sich schließen, dass wir es mit einem Buch zu tun haben, das vor knapp 30 Jahren geschrieben wurde.

Erzählungen mit Fluchtlinien in die Gegenwart

Der Dumont Verlag widmet sich mit Hilfe der sensiblen und doch sehr energievollen Übersetzung von Werner Löcher-Lawrence dem frühen Werk Hilary Mantels. "Der Hilfsprediger" ist bereits das sechste Buch, das er aus dem Englischen holt. Mit ihren Tudor-Romanen "Wölfe" und "Falken" hat Hilary Mantel zweimal den Booker-Prize gewonnen; 2003 hat sie sich selbst zum Thema gemacht in ihrem sehr anrührenden Buch "Von Geist und Geistern".

Schriftstellerin Hilary Mantel wurde 1952 in Glossop, Derbyshire geboren und wuchs in einer irisch-katholischen Familie auf. Bildrechte: Colourbox.de Aufgewachsen ist die Autorin in streng irisch-katholischem Milieu, die Bigotterie, die sie in ihrem Roman auf fabelhafte Weise beschreibt, wird sie aus erster Hand kennen. Die Schulsportstunden der ärmlichen Dorfkinder, die sich die Schuhe aus einem Korb klauben müssen, mehr linke als rechte und ohne Einfluss auf die Größe. Oder die Frauen, deren Wunsch es ist, eine Plastikhaube gegen den Regen zu haben – wie Philomena an einer Stelle sagt: "Plastik ist leicht sauber zu machen. Sie wischen es einfach ab. Ich wünschte, die ganze Welt wäre aus Plastik." Auch all diese Bilder bleiben, neben all dem Humor.



Schon die frühe Hilary Mantel, so zeigt dieser Roman auf, ist eine Spezialistin der zwischenmenschlichen Archäologie in zeitlos modernem Gewand. Immer lassen sich aus ihren Erzählungen Fluchtlinien in die Gegenwart ziehen. Hier etwa erweist sich die Frage nach Göttlichem und Teuflischem, nach Gut und Böse als überzeitliche Tischvorlage.

Angaben zum Buch Hilary Mantel: "Der Hilfsprediger"

Übersetzung: Werner Löcher-Lawrence

208 Seiten, gebunden

Dumont Buchverlag, 2017

ISBN 978-3-8321-9872-5

23,00 Euro