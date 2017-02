Der Engländer komponiert sein Buch wie eine dreisätzige Sinfonie mit einem grotesken szenischen Rahmen. Die einzelnen Teile heißen "Im Flur", "Im Flugzeug" und "Im Auto" und präsentieren den Komponisten in drei Lebenslagen: 1937, als er mit seiner Abholung durch den Geheimdienst rechnet und lieber mit gepacktem Koffer im Flur wartet, um die Familie vielleicht doch heraushalten zu können. 1949, als er im Flugzeug von einer Reise in die USA zurückkehrt, die ein Traum hätte sein können, doch gefährlich und demütigend zugleich verläuft. Schließlich 1972, als er hinter dem Chauffeur im Wagen sitzt, krank, verkannt, verehrt, doch tief verunsichert und unzufrieden.

Was konnte man dem Lärm der Zeit entgegensetzen? Nur die Musik, die wir in uns tragen – die Musik unseres Seins –, die von einigen in wirkliche Musik verwandelt wird. Und die sich, wenn sie stark und wahr und rein genug ist, um den Lärm der Zeit zu übertönen, im Laufe der Jahrhunderte in das Flüstern der Geschichte verwandelt. Daran hielt er fest.

Der russische Komponist Dmitri Schostakowitsch Bildrechte: dpa

Barnes bleibt hier und immer ganz eng an seinem komplizierten Helden, präsentiert ihn in den drei heiklen Situationen durch Selbstreflexionen und Erinnerungen. So lässt sich eine Fülle von Widersprüchlichkeiten in seinem Charakter erkennen: Schwermut, Feigheit und Mut, feine Ironie und plötzliches Aufbegehren im Umgang mit der Macht, ein tiefes Bedürfnis, in Ruhe gelassen zu werden, was im Kommunismus nicht nur für Künstler unmöglich war, schließlich eine große Kraft, Demütigendes auszuhalten, Angst, Terror, weiter zu machen.