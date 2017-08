Buch der Woche | Linda Boström Knausgård: "Willkommen in Amerika"

Linda Boström Knausgård kommt von der Lyrik, vom Verdichten, sie entwirft Atmosphären und hält das ganze Geschehen, das sie hier schildert, in der Schwebe: Das Wort, das es am besten trifft, ist wohl das Wort "Kammerspiel". Der Roman ist eine Familiengeschichte mit einer Ich-Erzählerin, einem elfjährigen Mädchen, das von einer großen Tragödie berichtet: Ihre einst so helle Familie ist zerbrochen - weil der Vater gestorben ist. Aber, und das ist nun der schreckliche Ausgangspunkt des Romans, die elfjährige Ich-Erzählerin glaubt sich mit-schuldig am Tod ihres Vaters. Nächtelang nämlich hat sie gebetet und Gott darum gebeten, ihren Vater sterben zu lassen. Dieser Vater, so erfahren wir in dichten und poetischen Sätzen, war offensichtlich depressiv - und er hat getrunken - was nun wiederum ein wenig auch an die Familiengeschichte des Karl Ove Knausgård erinnert. Und weil diese elfjährige Ich-Erzählerin also glaubt, ihre Worte zu Gott waren so stark und so folgenreich, dass Gott ihren Vater hat sterben lassen - hat sie nun Angst davor, überhaupt noch zu sprechen. Sie verweigert sich, sie spricht nicht mehr, kein Wort, zu niemandem, Das heißt, sie gerät selbst in einen psychischen Defekt: Sie spricht nicht, aber beobachtet umso genauer, wie ihre Mutter und ihr älterer Bruder nach dem Tod des Vaters weiterleben. Die drei Personen kreisen wie Kapseln umeinander herum. Was letztlich eine verwegene und auch verstörende Romankonstruktion ist: Eine Elfjährige, die in ihrem Alltag nicht mehr spricht, wovon die Leser wiederum in einem von diesem schweigenden Ich erzählten Roman erfahren.