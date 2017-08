Die 1890 geborene Maria Ossetzkaja stammt aus einer alten Uhrmacherdynastie, die 1905 in Kiew fast einem Pogrom von Antisemiten zum Opfer fiel. Sie wendet sich früh von den Traditionen ihrer Sippe ab und bezeichnet sich als "parteilose Bolschewikin". 1911 lernt sie bei einem von Sergej Rachmaninov dirigierten Konzert den talentierten russischen Ökonomen Jakow Ossetzki kennen. Zwischen ihnen entspinnt sich eine leidenschaftliche Romanze. Die beiden heiraten und passen scheinbar ideal zueinander. Sie arbeitet glücklich als Tänzerin, er hat Erfolg als Statistiker. Als 1917 die Oktoberrevolution ausbricht, beginnen die Konflikte zwischen den Eheleuten. Während Maria das kommunistische System bewundert, blickt der Wirtschaftsexperte Jakow skeptisch auf die Entwicklungen der Gesellschaft. Irgendwie rauft sich das Paar immer wieder zusammen, auch wenn es in der Beziehung heftig kriselt.

Aber 1931 kracht das Leben der Ossetzkis urplötzlich aus den Fugen. Jakow Ossetzki gerät im Zuge von Stalins sogenannten Säuberungen in Haft und wird wegen vermeintlicher Sabotage angeklagt. Die Richter verbieten ihm den Aufenthalt in zwölf großen Städten der UdSSR und versetzen ihn zwangsweise in die Stalingrader Traktorenfabrik.



Gerade als er hofft, dort seine Strafe abgebüßt zu haben, arrestiert man ihn erneut und steckt ihn für sechs Monate ins Untersuchungsgefängnis. Eine Sonderkommission der Geheimpolizei verurteilt ihn zu drei Jahren Verbannung, die er in Bijsk im Südwesten Sibiriens durchleidet.