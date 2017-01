Mit seinem neuen Roman sorgt Martin Suter für einen Knalleffekt. In den letzten Jahren erwarb sich der Autor viel Sympathie durch seine Romanserie um den versnobten adligen Privatdetektiv Allmen. Diese amüsanten und skurrilen Krimis erinnerten an Agatha Christie oder Arthur Conan Doyle.

Suters Roman "Elefant" ist bei Diogenes erschienen Bildrechte: Diogenes Verlag Jetzt präsentiert Suter eine tollkühne, ja verrückte Geschichte, die man nicht von ihm erwartet hätte. Sie nimmt ihren Anfang in einer Höhle am Ufer des Flusses Limmat in der Schweiz. Dort bemüht sich ein Obdachloser namens Schoch eines Abends in den Schlaf zu fallen. Das sollte dem gescheiterten Investmentbanker, den seine kaputte Ehe aus der Bahn warf, eigentlich leicht gelingen, denn er befindet sich in einem sogenannten Drehrausch, das heißt, er ist dermaßen sturzbetrunken, dass alles um ihn herum rotiert. Er glaubt einer Halluzination zu erliegen, als er plötzlich neben sich einen höchstens 40 Zentimeter großen Elefanten erblickt, der im Dunkeln rosa funkelt. Er braucht eine Weile, um zu kapieren, dass dieses Wesen tatsächlich existiert.

Ich liebe seine klar gegliederte, zugleich aber impulsive und gefühlsbetonte Sprache sehr, weil sie ein Gegengift zur unterkühlten, sehr intellektuellen Diktion mancher seiner Kollegen verkörpert. Ulf Heise, MDR KULTUR-Literaturkritiker

Vom Leuchten der Tiere

Leuchtende Tiere oder Glowing Animals sind schon eine Weile Realität. Biologen sorgten durch Genmanipulationen dafür, dass sie unter ultraviolettem Licht in verschiedenen Farben schimmern. In Korea züchtete man Katzen, die bei dieser Art Strahlung rot glimmen. Chinesische Experten schufen Schweine, die unter der UV-Lampe grün aussehen.



Suter eilt dieser Entwicklungsstufe in seinem Roman weit voraus, denn sein Elefant leuchtet von selbst. Das ist natürlich Zukunftsmusik und soll es für Suter auch bleiben, denn er plädiert in seinem Roman gegen die Gentechnik. Die Nützlichkeitsargumente der Industrie akzeptiert er genauso wenig als Ausrede für fragwürdige Versuche wie die Neugier der Wissenschaftler. In Gestalt seines moralistischen Hauptakteurs Schoch positioniert er sich gegen Experimente mit Erbmaterial.

Einfühlsam geschrieben

Literarische Verbindungen lassen sich zu dem österreichischen Schriftsteller Thomas Glavinic ziehen Bildrechte: IMAGO Schoch ist ein vom Leben schwer gezeichneter Mann. Und er Autor vermag sich enorm sensibel in seinen Helden hineinzuversetzen. Sehr taktvoll nähert er sich Schochs Alkoholproblem. Psychologisch überzeugend berichtet er, wie der Ex-Banker seine Abhängigkeit rechtfertigt und sich die Welt so zurechtbiegt, dass er aus Selbstmitleid weiter zu seiner Droge greifen kann. Eine Tierärztin will ihm helfen, sich von der Sucht zu befreien, doch es kommt zu Rückschlägen, und die schildert Suter so eindringlich, dass sie unter die Haut gehen. Außerdem imponiert mir, wie detailgenau er das soziale Milieu der Obdachlosen einfängt. Das wirkt unglaublich authentisch.



Enge literarische Verbindungen sind zu dem Dänen Peter Høeg zu entdecken, der 1996 einen Roman mit dem Titel "Die Frau und der Affe" veröffentlichte. Das Buch handelte von einer Alkoholikerin, die einen riesigen Primaten davor rettete, dass ein Verhaltensforscher ihm den Schädel aufsägte. Hier finden sich Parallelen zu Suters exotischer Story, aber keine Überschneidungen. Auch mit den Romanen der Österreicher Thomas Glavinic und Norbert Gstrein gibt es Berührungsflächen, vor allem, was das aktionsreiche, teils fantastische Geschehen anbelangt.



Charakteristisch an Suters Stil ist die Eingängigkeit, die Leichtigkeit und die Unkompliziertheit. Suter bedient sich einfacher, verständlicher, oft auch sehr witzige Sätze, die keineswegs trivial oder banal anmuten.

Durch den geschickten Aufbau des Romans sorgt Suter für Abwechslung. Unerwartete Änderungen der Erzählperspektive garantieren Höchstspannung. Ich habe mich an diesem Buch schnell festgebissen. Darin ist keine Seite überflüssig. Ulf Heise, MDR KULTUR-Literaturkritiker

Angaben zum Buch Martin Suter - "Elefant"

352 Seiten, gebunden

ISBN: 9783257069709

Diogenes Verlag