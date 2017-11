In vielen Anekdoten und klug verschränkten Handlungssträngen trifft der Leser in diesem Buch auf die vielen Akteure dieser bahnbrechenden Kunst - Jahre mit Dada und Surrealismus in Deutschland und Frankreich, mit Max Ernst und André Breton, mit Paul Eluard, Hans Arp, Marcel Duchamp oder Meret Oppenheim. Wer sich für die gewaltigen künstlerischen Aufbrüche des 20. Jahrhunderts interessiert und auch für die dazugehörigen Lebensmodelle – wenig Geld plus ungebändigtes erotisches Flimmern plus überbordende künstlerische Gestaltungslust – , der wird mit diesem Roman glücklich werden.

Max von Markus Orths - Cover Bildrechte: Hanser Berlin

Markus Orths hat eine Roman-Biografie geschrieben, die sich mit großer Erzähllust in dieses an vielen Stellen so rasante und auch grauenhafte 20. Jahrhundert hineinbohrt. Der Autor hat dafür eine schöne und sinnfällige eigene Struktur gefunden: Er unterteilt das Leben des Max Ernst in Etappen, die jeweils den Beziehungen zu den sechs wichtigsten Frauen seines Lebens entsprechen. Und so verzahnen sich künstlerische und gesellschaftliche Bewegungen mit Liebesgeschichten.



Wir sehen den jungen Max Ernst, der gerade zum Künstler wird und mit 23 Jahren in den ersten Weltkrieg muss. Er heiratet seine erste Frau Lou und bekommt mit ihr einen Sohn, und doch verlässt er die beiden, weil er mit Gala und Paul Eluard in einer Dreierbeziehung in Paris leben will. Von Lou über Gala zieht Max Ernst weiter zu den nächsten Frauen, vom Dadaismus weiter zum Surrealismus und von der Malerei zu immer neuen Materialien und Formen – letztlich, auch das ist im Roman schön beschrieben, war das wichtigste Prinzip des Max Ernst die immerwährende Neugier. Nie darf der Künstler am Anfang des Werks schon wissen, was am Ende herauskommen soll – und das gilt auch für das Leben.