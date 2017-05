Roy ist über achtzig und des Alleinseins müde. Also setzt er sich an den Computer und sucht eine Frau. Über ein Datingportal findet er Betty. Wie es scheint, ist sie die Richtige, und so leben sie bald zusammen in ihrem schönen Haus auf dem Land. Doch schnell erkennt Betty, dass etwas nicht stimmt. Ist Roy wirklich der, für den er sich ausgibt?