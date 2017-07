Buch der Woche | Olivier Adam: "Die Summe aller Möglichkeiten"

Olivier Adam beschreibt die Gestrandeten im allerersten Wortsinn: Antonie, den jungen Provinzfußballstar, der eine "Riesenscheiße" nach der anderen baut. Marion, seine Ex-Freundin, die den gemeinsamen Sohn großzieht und sich erst in ihrem Job als Zimmermädchen im Hotel begrapschen lässt und danach ihrem Zweitjob als Pflegerin im Krankenhaus nachgeht. Da ist der verpeilte Kommissar Grindel, dessen Frau ihn längst verlassen hat, und der er mit nächtlichen Anrufen nachstellt. Da ist Jeff, der Freund Antoines, der sein Glück kaum fassen kann, als der schöne One-Night-Stand auch noch ihre Telefonnummer auf dem Kopfkissen gelassen hat – der aber vorher, im Geheimen, schon die allergrößte Schuld auf sich geladen hat. Wer weiß, wohin sich das Blatt wendet?

Kleine tapfere Figuren mit reduzierten Leben

All diese Figuren – Antoine und Jeff, Marion und Marco, Sarah und Louise, die Kinder, die Erwachsenen – leben im Paradies der Anderen, an der wunderschönen französischen Mittelmeerküste, der Côte d’Azur. Sie sind Dienstleister, betreuen einen Campingplatz oder ein Restaurant am Meer, schrubben die Böden im Krankenhaus oder saugen im Ferienhotel die Croissantkrümel von der Bettdecke. Sie sind hier geboren und aufgewachsen zwischen der wilden Macchia, dem duftenden Kräuterunterholz und dem glitzernden Meer, und realisieren irgendwann Mitte 30, dass sie hier bleiben werden. Für immer.

Die Summe dessen, was in unseren Leben schiefgeht, ohne dass man es wirklich beschlossen hat. Stinkfaul sein in der Schule, weil man das für normal hält, weil man andere Dinge im Kopf hat, Kerle, Klamotten, Partys, Spaß haben, Kopfsprünge, Joints, Ficken, die kleinen Buchten in der Sonne, und irgendwann begreifen, dass das ein für alle Mal über die Arbeit bestimmt hat, die man macht, das Leben, das man führt, und die Leute, die man kennenlernt, als reduziere sich das anfängliche unermessliche und sonnige Leben plötzlich auf nicht mehr sehr viel, ein Grau-in-Grau wie feine Asche, die auf alle Dinge gefallen ist, ein auf das strikte Minimum geschrumpftes Feld der Möglichkeiten, ein reduziertes und tapferes Leben, aber reduziert, wie auch immer man es dreht und wendet. Aus: "Die Summe aller Möglichkeiten" von Olivier Adam

Diese kleinen tapferen Leben beschreibt Olivier Adam mit größter Empathie – fast lässt sich vergessen, dass sie eben auch nicht zuletzt verantwortlich sind für die zweistelligen Wahlergebnisse der "Front National". Denn natürlich wird auch die Schuld für ein um so viele Möglichkeiten reduziertes Leben nicht nur im eigenen Verhalten, sondern auch beim Anderen gesucht.

Harte Geschichten in zarten Tönen

Olivier Adam wurde 1974 geboren und wuchs in den Banlieus von Paris auf. Bildrechte: dpa Mehrstimmig, wenn auch nicht chorisch erzählt Adam von den Biografien und Geschehnissen an der Küste. Die 23 Kapitel tragen Personennamen, kein Protagonist kommt zweimal zu Wort, nur einmal wird das Muster des einzelnen Fokus aufgegeben, wenn es kurz vor Ende des Romans ein Kapitel namens "Die Mannschaft" gibt.



In dieser Fußballmannschaft spielt Antoine, der erste Erzähler, um dessen Schicksal sich die Haupthandlung schmiegt. War es die Provokation auf dem Fußballplatz? Oder steckt der schmierige Geschäftsmann Perez dahinter? Als Antoine die Hütten auf dem Campingplatz hellblau und orange bepinselt und gerade mitten in der Arbeit ist, tauchen zwei Typen mit Benzinkanistern auf und einem Baseballschläger. Antoine wird mit gebrochenem Schädel vor dem Krankenhaus wiedergefunden, die beiden Kleingangster scheinen sich in Luft aufgelöst zu haben.



Zu allem Unglück fegt ein Sturm über die Küste hinweg, in dem eine Rentnerin und ein Hund verschwinden und aus dem ein trauriger Witwer und ein sprachloses junges Mädchen triefnass auftauchen. Trotz der harten Geschichte herrscht an vielen Stellen ein zarter Ton in dem Roman, auch hier wird die schützende Hand des Autors über seinen Protagonisten spürbar.

Auf den Straßen des Massivs, wo die Düfte von Süßholz und verbranntem Gras, trockener Erde und kandierten Steinen seine Lunge von dem Tabak reinwuschen, der sie seit seinem vierzehnten Lebensjahr und seinem Eintritt in die Fabrik verrußte. Aus: "Die Summe aller Möglichkeiten" von Olivier Adam

Zersplitterte Erzählweise, spannende Handlung

Wollte man etwas bemängeln an diesem feinen Roman, dann, dass die Figuren in ihren eigenen Stimmen noch ein wenig Profil hätten bekommen können. So verschwimmen die jungen Frauen ineinander – war das jetzt Sarah oder Louise? Marion oder Léa? – und werden dann doch auf eine seltsame Art zu einem Chor zusammengeschrieben. Trotz der zersplitterten Erzählweise schafft es der Autor aber, eine konsistente und auch spannende Handlung zu präsentieren.



Er ist versiert: "Die Summe aller Möglichkeiten" ist Olivier Adams elftes Buch; in Frankreich ist er für Drehbücher, Prosa und Jugendprosa mehrfach ausgezeichnet worden. Der 43-Jährige sammelt sich seine Protagonisten zusammen "An den Rändern der Welt" – so der Titel des Vorgängerromans. Dass an diesen Rändern auch ein Traumstrand ein Abgrund sein kann, davon erzählt dieses neue Buch.

Angaben zum Buch Olivier Adam: "Die Summe aller Möglichkeiten"

Aus dem Französischen von Michael von Killisch-Horn

445 Seiten, gebunden

Verlag Klett-Cotta, 2017

ISBN: 978-3-608-98033-2

25,00 Euro