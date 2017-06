Sie kehren zurück, die Männer und Frauen aus North Bath, der fiktiven Kleinstadt im Bundesstaat New York. 1993 präsentierte sie uns Richard Russo zum ersten Mal, in seinem – kurz darauf mit Paul Newman und Philip Seymour Hoffman erfolgreich verfilmten – Roman "Nobody’s Fool" (der in diesen Tagen als "Ein grundzufriedener Mann“ in einer endlich ungekürzten Neuausgabe wieder vorgelegt wird).

Nun, über zwanzig Jahre später, lässt Russo seine Alltagshelden aus dem nordamerikanischen "Rostgürtel" in "Ein Mann der Tat" ("Everybody’s Fool" im Original) auferstehen. In der Fiktion ist die Zeit langsamer verstrichen; nur zehn Jahre sind vergangen, das 21. Jahrhundert steht vor der Tür, doch in North Bath will keine Zukunftseuphorie aufkommen.

Ein Meister der Details

2002 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet: Russos Roman "Diese gottverdammten Träume" Bildrechte: Dumont Trotz eines Bürgermeisters, der tapfer an den Aufschwung glauben will, ist hier mit nichts Staat zu machen. Die heißen Mineralquellen sind versiegt, Investorenflops zehren die Steuereinnahmen auf, und ein beißender Gestank, Erblast der alten Gerbereien, breitet sich allenthalben aus. Überdies müssen die Einwohner tatenlos zusehen, wie die verhasste Nachbargemeinde Schuyler Springs floriert, Studenten und Touristen anzieht.



Richard Russo ist – davon zeugte bereits sein 2002 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter und erst 2016 auf Deutsch erschienener Roman "Diese gottverdammten Träume" – ein Meister darin, eine Welt zu beschreiben, die, wie sein Kollege T. C. Boyle anmerkte, so reich an Details ist, wie diejenige, die wir Tag für Tag betreten. Ein einziges Mai-Wochenende rund um einen extrem heißen Memorial Day reicht aus, um ein gutes Dutzend Charaktere in all ihren emotionalen Verstrickungen auftreten zu lassen und ihre Geschichte(n) mit der Ödnis des "stockkonservativen, schneeweißen" North Bath zu verknüpfen.

Tragik und Komik

Donald "Sully" Sullivan, die Zentralfigur in "Ein grundzufriedener Mann", hat es inzwischen nicht mehr nötig, sich als Gelegenheitsarbeiter durchzuschlagen: Seine einstige Lehrerin Beryl Peoples, nach der die Middle School benannt werden soll, hat ihm ein Häuschen vererbt, was freilich nicht dazu beiträgt, dass die gesundheitlichen Beschwerden des Siebzigjährigen verschwinden.

Sully rückt so ein wenig an den Rand des Tableaus, in dessen Mitte nun Polizeichef Douglas Raymer steht. Der ist ein von Selbstzweifeln geplagter Mann, der am liebsten sein Amt aufgeben würde und von Liebesgefühlen zu seiner farbigen Kollegin Charice gepeinigt wird. Zudem kommt Doug nicht über den Tod seiner Ehefrau Becka hinweg, die sich – als sie im Begriff war, ihn zu verlassen – bei einem Treppensturz das Genick brach. Mit wem die schöne Becka ihn betrog, will, muss er unbedingt herausfinden. Eine Fernbedienung zu einem Garagentor, die er in Beckas Auto fand, soll ihm dabei helfen – eines der vielen Leitmotive in Russos Roman, die Tragik und Komik wunderbar miteinander verbinden.

Slips oder Boxershorts?

"Ein Mann der Tat" ist so ein Buch, das zum einen davon handelt, dass Dougs Schulkameraden, alle "intelligenten Kinder", North Bath längst den Rücken gekehrt haben, und dass in den Kneipen, die penetrant nach "schalem Bier und kapitulierenden Klosteinen" riechen, die ewigen Hoffnungen auf Glück, Liebe und Wohlstand Abend für Abend ertränkt werden.

Zum anderen inszeniert Russo seine Alltagsdramen als große Komödie, in denen es an Slapstickeinlagen und Desastern nicht mangelt. Da stürzen Fabrikmauern jählings ein, da rutschen Friedhofsparzellen über Nacht auf die Straße, da stutzt Sullys Freund Rub einen Baum so ungeschickt, dass er stundenlang in dessen Wipfel verharren muss, da lässt sich lange über die Grundsatzfrage "Slips oder Boxershorts?" sinnieren, da findet ein Hund rätselhafter Weise Gefallen daran, ständig an seinem feuerroten Penis zu nagen, und da steht Doug vor einer großen Herausforderung, als in der elenden Wohnsiedlung Morrison Arms (die von den Einheimischen nur Moribund Arms genannt wird) plötzlich Giftschlangen auftauchen.

Mit fast überbordender Komik

Das alles ist von immenser, manchmal fast überbordender (Situations-)Komik und macht deutlich, mit welcher Sympathie Russo sich seinen Figuren zuwendet. Das Schreiben von Romanen sei für ihn eine "Einübung in Empathie", hat Russo einmal notiert, und mit der Nebenfigur Roy Purdy geht er nun an die Grenzen dieser ästhetischen Maxime. Denn der gewalttätige Ex-Sträfling, der Listen darüber führt, welche Mitmenschen er vorrangig ins Jenseits befördern möchte, hat nichts anderes im Sinn, als in North Bath für Ärger zu sorgen. So weitet sich das Spektrum der Russo’schen Figurenwelt noch einmal aus, um einen Charakter, der das Böse schlechthin verkörpert.

Keine Frage, mit seinen beiden North-Bath-Romanen ist dem menschenfreundlichen Erzähler Richard Russo ein Kabinettstück gelungen, das uns überdies jene von persönlichen und wirtschaftlichen Krisen gebeutelten, halb vergessenen Landstriche der Vereinigten Staaten von Amerika sehr nahe bringt.

Angaben zum Buch Richard Russo: "Ein Mann der Tat" Roman aus dem Englischen von Monika Köpfer

688 Seiten, gebunden

DuMont, Berlin

ISBN: 978-3-8321-9842-8

26,00 Euro