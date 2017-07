Buch der Woche | Selja Ahava - "Dinge, die vom Himmel fallen"

Saara ist acht, als ihre Mutter mitten im Sommer von einem Eisbrocken erschlagen wird. Kurz darauf gewinnt ihre Tante zum zweiten Mal im Lotto und fällt vor Schreck in einen wochenlangen Schlaf. Und dann ist da noch ein Fischer in Schottland, der fünfmal vom Blitz getroffen wird und immer überlebt.

Erzählt wird die Geschichte zunächst aus der Perspektive der achtjährigen Saara, die in ihrer ganz eigenen Welt lebt. Sie liebt die schrägen Märchen, die ihr ihre Mutter früher erzählt hat, sie liebt Alice im Wunderland, und ganz besonders liebt sie den belgischen Detektiv Hercule Poirot aus den Krimis von Agatha Christie. Ein imaginärer Freund, mit dem sie Zwiesprache hält, als sie sich nach dem Tod ihrer Mutter besonders einsam fühlt und auch ihr Vater in seinem ganz eigenen Schmerz für sie unerreichbar wird. Der wiederum flüchtet sich in die Recherche über andere Dinge, die außer tödlichen Eisbrocken vom Himmel fallen können: Fische, Golfbälle und sogar Wackelpudding.



Vater und Tochter ziehen nach dem Tod der Mutter zu Tante Annu, die zweimal hintereinander sieben Richtige im Lotto hat und in einen komatösen Schlaf fällt, aus dem sie erst Wochen später wieder erwacht. Im Fernsehen sieht die Tante daraufhin eine Dokumentation über einen schottischen Fischer, der fünf Blitzschläge überlebt hat, und tritt mit ihm in einen regen Briefkontakt.