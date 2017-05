Buch der Woche | Walt Whitman: "Jack Engles Leben und Abenteuer"

Der Roman erschien 1852 in sechs Folgen in der New Yorker Tageszeitung "Sunday Dispatch", die zwar als "das größte Drei-Cent-Blatt der Vereinigten Staaten" galt, allerdings nur kurz von 1845 bis 1854 existierte. Lediglich in der Kongressbibliothek in Washington erhielten sich komplette Jahrgänge der Zeitung. Da sie bis vor kurzem noch nicht digitalisiert vorlagen, konnten Forscher nur bedingt auf sie zugreifen, noch dazu veröffentlichte Whitman die Folgen anonym. Erst der Literaturwissenschaftler Zachary Turpin von der Universität Housten entdeckte 2016 Verbindungslinien zwischen dem Fortsetzungsroman und dem Autor. Er stieß in Whitmans "rotem Notizbuch" auf Pläne für eine Erzählung, in denen haargenau dieselben Akteure auftauchen wie in dem Zeitungsroman. Damit war die Sensation perfekt. Vermutlich vernichtete Walt Whitman das Originalmanuskript 1874, weil er sich unzufrieden mit der Qualität seiner Prosa zeigte und sie nicht mehr publiziert sehen wollte.

Ein Dauerfeuer von krassen Wendungen

Man bekommt es mit einem Spektakel zu tun, das auch Krimikönig Arthur Conan Doyle ausgebrütet haben könnte. MDR KULTUR-Literaturkritiker Ulf Heise

Ein anderer Walt Whitman

Als Whitman den Roman "Jack Engles Leben und Abenteuer" zu Papier brachte, war er maximal 32 Jahre alt, vermutlich eher jünger. Der exakte Zeitpunkt des Entwurfes bleibt ein Geheimnis. Fakt ist allerdings, dass der Autor damals die Urfassung seiner spektakulären Gedichtsammlung "Grashalme" noch nicht publiziert hatte. Kein Wunder, dass der Ton seiner Prosa überraschend anders anmutet als der seiner später entstandenen Verse.

Wer Whitmans Lyrik kennt, würde nicht im Traum glauben, dass dieser Roman aus seiner Feder stammt. MDR KULTUR-Literaturkritiker Ulf Heise

Zwischen Tragik und Situationskomik

Streckenweise erinnert Whitmans Roman an Charles Dickens, aber das Thema ist amerikanisch. Besonders begeistert die Mischung aus Tragik und Situationskomik. Whitman schafft es raffiniert, von nervenaufreibenden und aufwühlenden Szenen zu humorvollen und ironischen Momenten umzuschwenken. Umso trauriger, dass Whitman das Manuskript eines weiteren Romans mit dem Titel "The Sleeptalker" verbrannte. Genial bewältigt Whitman auch die Charakterisierung von Figuren. Zum Beispiel dann, wenn er eine Besucherin des Anwaltsbüros porträtiert, in dem Jack Engle arbeitet.

Madame war ziemlich beleibt und ziemlich gerötet, hatte eine Hakennase und schwarze durchdringende Augen. Um die ganze Person funkelten und raschelten Schmuck und Seide, und mit jeder Bewegung verströmte sie einen penetranten Moschusduft. Aus Walt Whitman: "Jack Engles Leben und Abenteuer"

Über solche starken und realistischen Personenbilder hinaus ist die Sensibilität bewundernswert, mit der Whitman das soziale Elend in der stetig wachsenden City New York beschreibt. Allein dafür gebührt ihm eine Erhebung in den Adelsstand der Literatur.

Angaben zum Buch Walt Whitman: Jack Engles Leben und Abenteuer. Aus dem Englischen von Renate Orth-Guttmann und Irma Wehrli.

Manesse Verlag, Zürich 2017

ISBN 9783717524502

186 Seiten

22 Euro