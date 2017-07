Buch der Woche | Yasmina Reza: "Babylon"

Yasmina Reza lässt die Figuren ihrer Werke gern ausrasten. So ist es auch in "Babylon". Dieses Mal lässt sie einen brav anmutenden Handelskaufmann austicken. Der Angestellte einer Firma für Elektrogeräte erdrosselt in einem Moment totaler Kopflosigkeit seine Frau. Als ihm dämmert, was er da Katastrophales im Affekt angerichtet hat, plant er, die Leiche verschwinden zu lassen. Doch diese Aktion überfordert ihn. Er droht endgültig die Nerven zu verlieren und bittet deshalb seine Nachbarn um Hilfe. Eine unglaublich kuriose und skurrile Situation!

Vom harmlosen Vertreter für Elektrogeräte zum Mörder

Haargenau schildert Reza, wie es zu dem Delikt kam. Handelskaufmann Jean-Lino und seine Gattin Lydie waren zu einer Frühlingsparty eingeladen. Dort ging es hoch her, da viel getrunken wurde. Unter Alkoholeinfluss attackierte Jean-Lino seine Partnerin auf boshafte Weise, indem er anderen Gästen erzählte, dass er ihren Öko-Tick verabscheut und es oberpeinlich findet, wenn sie im Restaurant den Kellner fragt, ob es sich bei dem Fleisch auf ihrem Teller um Bio-Ware handelt. Mit etlichen Promille im Blut kehren die beiden nach Hause zurück und steigern sich weiter in ihren Zoff hinein. Als Lydie ihrem Mann zu fortgeschrittener Stunde den Zutritt zum Schlafzimmer verweigert, erwürgt er sie.

Ähnlichkeiten zu "Der Gott des Gemetzels"

Talent für tragikomische und szenische Arrangements

In der Gestaltung solcher Momente der Rage und des Furors liegt die absolute Stärke von Reza. Nur der 2016 verstorbene Amerikaner Edward Albee hätte ihr diesbezüglich das Wasser reichen können. Außerdem bemerkt man bei der Autorin sofort das Talent für szenische Arrangements. Mit dem sicheren Instinkt der Ex-Schauspielerin weiß sie genau, welche Kulissen es braucht, um den Leser am raffiniertesten zu ködern. Diesbezüglich benötigt sie keine Lehrstunde.

Reza wird zudem oft eine Neigung zum Humor bescheinigt, die sie auch tatsächlich hat. Aber es ist ein Humor mit leicht bitterem Beigeschmack. Der Begriff "tragikomisch" dürfte am besten geeignet sein, um Yasmina Rezas Verständnis von Heiterkeit zu definieren.



Dass Jean-Lino seiner Frau die Kehle zudrückt, wirkt keineswegs spaßig, aber nach diesem Cut verbeißt man sich das Schmunzeln oder Lachen oft nur knapp. Zum Beispiel dann, wenn Jean-Lino mit Gewalt die Leiche seiner Frau in den schon erwähnten, aber viel zu kleinen Koffer zu zwängen versucht. Wie beim Slapstick ringt er mit dem widerspenstigen Transportbehältnis, denn er fürchtet, dass die Nähte platzen. Solche Gags erinnern an Krimikomödien wie "Die Mausefalle" von Agatha Christie oder "Wie lasse ich meinen Mann verschwinden" von Curt Goetz. Insofern ist Yasmina Reza in bester Gesellschaft aufgehoben.

Angaben zum Buch Yasmina Reza: "Babylon"

Aus dem Französischen von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel

224 Seiten, gebunden

Hanser Verlag, 2017

ISBN: 978-3-446-25651-4

22,00 Euro