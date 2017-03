CD der Woche | Aimee Mann: "Mental Illness"

Diese dunkle, melancholische Winterabendstimmung des Eröffnungstracks ist wegweisend für den Klang des Albums. Eine akustische Gitarre, die wunderbaren Gesangsharmonien Aimee Manns und dazu Streicher, die das Ganze noch einen Tick getragener klingen lassen. So hört es sich an, wenn Aimee Mann Geisteskrankheiten vertont, denn den Titel ihres Albums “Mental Illness“ hat sie nicht zufällig gewählt.

Singer- und Songwriterin Aimee Mann Bildrechte: imago

Der Freund habe es zwar nicht ernst gemeint, aber es habe ihr als Titel gefallen, sagt Aimee Mann. "Es geht nicht in jedem Lied auf dem Album um Geisteskrankheiten, aber doch in einigen", so die Sängerin. "Lieder, zu denen mich Menschen mit psychischen Krankheiten inspiriert haben. Ich habe Menschen mit Depressionen im Bekanntenkreis und jemanden mit einer soziopathischen Tendenz. Einige meiner Erlebnisse mit ihnen finden sich in meinen Liedern."