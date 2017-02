Awa Ly gibt zu, sie fühlt sich hingezogen zum Übernatürlichen und zu symbolisch aufgeladenen Zahlen. Die 5 steht für wesentliche Erscheinungen in der Welt wie die fünf Ozeane, die fünf Sinne, die fünf Notenlinien. Auch der Name Awa Ly besteht aus fünf Buchstaben. Man lässt sich gerne hineinziehen in diese wohlklingende Welt, zu der uns Awa Ly noch einen recht originellen Schöpfungsmythos serviert.

Ich hab das wirklich geträumt. Ich bin im Traum aufgewacht von so einem dumpfen Klang, wie von einer Trommel und als ich dieser Musik folgte, sah ich dieses Wesen, das auf dem Wasser trieb, sie erinnerte mich an eine Schamanin. Rund um das Wasser schien ein enormer Mond und sie, die Schamanin, hat zu mir gesprochen. Danach fühlte ich mich ganz erleichtert und irgendwie geheilt. Aber das ist mir nur einmal passiert und ich rauche nicht und trinke nicht (lacht). Awa Ly

Es sind 65 Millionen Menschen weltweit gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Die meisten von ihnen finden Unterschlupf in Ländern, in denen Krieg herrscht oder die in Schwierigkeiten sind. In Europa kommt nur ein kleiner Tropfen an, nur sieben Prozent, das ist abscheulich, es fehlt der politische Wille, dass die Menschen hier in Sicherheit ankommen. Awa Ly

"Five and a feather" zeigt, in sanfte Klänge gehüllt, wie verletzlich und komplex das menschliche Dasein heute ist - ein traumhaft schönes und albtraumhaft aktuelles Album.