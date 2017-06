CD der Woche | Cigarettes After Sex: "Cigarettes After Sex"

Achtsamkeit ist eines der Trendwörter und eine der Trendbewegungen der vergangenen Zeit. Genauso wie Slow Food und Entschleunigung. Cigarettes After Sex liefern die passende Musik zu all dem. Und was für eine tolle Stimme diese Sängerin hat! Moment, tolle Stimme – ohne Frage. Aber diese Stimme gehört Greg Gonzalez, der um die 30 Jahre alt ist und einen Vollbart trägt. Noch überraschender ist das Ganze, wenn man ihn reden hört:

Diese Stimme hat sich entwickelt in einer Zeit, in der ich Künstlerinnen wie Julee Cruise oder Hope Sandoval von Mazzy Star gehört habe. Ich war regelrecht besessen von ihren Stimmen und wollte eben auch so klingen – auf meine eigene Art natürlich.

Cigarettes After Sex haben ihr Debüt nach sich selbst benannt. Bildrechte: Play It Again Sam

Das Album, das die Band nach sich selbst benannt hat, ist ein wundervolles Debüt: Sinnlich, betörend und fesselnd. Obwohl dieses Album musikalisch kaum Abwechselung bietet, ist es trotzdem nie langweilend oder belanglos. Eine sanft gezupte E-Gitarre versetzt mit ordentlich Hall, ein genauso sanft gespieltes Schlagzeug und Keyboard bilden den instrumentalen Rahmen. Aber im Mittelpunkt steht diese warme, androgyne Stimme von Greg Gonzalez. "Dream Pop" wie er schöner kaum sein könnte.



Kaum beginnt das Album, versetzt einen die Musik in eine Art Trance-Zustand, man fühlt sich wie in einem Film. Und tatsächlich ist Gonzalez bekennender Film-Fan, besitzt sogar ein eigenes kleines Kino in New York. Und die Liebe zu Filmen hat ihn auch zu diesem Album inspiriert.