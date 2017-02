CD der Woche: Elbow - "Little Fictions"

Hoffnungslose Zeiten erfordern hoffnungsvolle Musik. So ungefähr lautete das Motto von Elbow für ihr neues Album. In Zeiten von Trump, Brexit, Flüchtlingskrise und Terroranschlägen wollte die Band um Sänger und Songschreiber Guy Garvey bewusst einen musikalischen Gegensatz schaffen. Große Melodien, orchestral arrangiert und mit der Tenorstimme von Guy Garvey, einer der schönsten in der aktuellen Popmusik, das ist das neue Album "Little Fiction".

Wir wollten etwas schreiben, das motivierend ist und gleichzeitig gewagt. Der Arbeitstitel für das Album war lange Zeit "Love". Wenn man jünger ist, denkt man: Ach, das ist doch uncool, da denken die Menschen Leute doch, wir sind Christen. Deswegen hätten wir früher auch niemals ein Album so genannt. Aber heute denken wir: Es gibt doch keine bessere Zeit als jetzt, um etwas positive Stimmung zu verbreiten. Jemand, der an die weiße Herrschaftsrasse glaubt, regiert die westliche Welt. Das ist so gruselig. Elbow-Sänger Guy Garvey

Rockband ohne Schlagzeuger

Tatsächlich durchzieht ein warmes Gefühl und Optimismus das neue Album. Was eigentlich paradox klingt, denn mit Beginn der Arbeiten am neuen Album ist Schlagzeuger Richard Jupp ausgestiegen. Eine Rockband ohne Schlagzeuger, geht das? Anstatt einen neuen Schlagzeuger zu suchen, haben sie vier verbleibenden Bandmitglieder das als Chance gesehen, ihren Klang in eine neue Richtung zu bringen.

Wir hatten Spaß daran, mit Loops zu arbeiten. Und wir sind all Fans von DJ Shadow und mögen auch Hip Hop. Deshalb war klar, dass wir in diese Richtung gehen würden. Craig hat viel Zeit damit verbracht, Drum Beats zu programmieren und wir haben uns auch ein paar Beats bei anderen geklaut. Keinen Schlagzeuger zu haben hat uns in unserem Klang tatsächlich befreit. Elbow-Gitarrist Pete Turner

Elbow: "Little Fictions" Bildrechte: Concord Records Mit ihrem neuen Album beweisen Elbow, wie gut sie ohne Schlagzeuger klingen können. Es hat die Band ganz offensichtlich kreativer und verspielter gemacht. Zum Beispiel haben sie das Geräusch aufgenommen, das ein Sack Brennholz macht, wenn er auf den Boden fällt. Dieser Ton gelooped, zusammen mit einem Tambourin bildet das Gerüst des Songs "Kindling". Meist gehen diese Experimente auf. Manchmal verlieren sich Elbow aber auch in Computerspielereien, wie beim Titeltrack "Little Fiction", ein epochales Acht-Minutenstück, bei dem musikalisch so viel passiert, dass es anstrengt. Das ist aber die Ausnahme und man verzeiht der Band schnell, denn ganz offensichtlich hatten sie Spaß.

Eine Art Zeitdokument

Guy Garvey wollte zwar Lieder schreiben, die Hoffnung machen und motivierend sind, mit Guter-Laune-Musik haben die zehn Songs auf "Little Fiction" aber trotzdem nichts zu tun - zum Glück. Viel mehr wird man auf eine sphärische Reise mitgenommen, in der selbst Soul und Groove mitklingen und die Schublade Rock ordentlich durcheinander gewirbelt wird. Elbow sind und bleiben eine der besten und reflektiertesten Bands Englands.

Musik ist immer ein Spiegelbild einer Zeit oder dokumentiert sie oder ist eine Reaktion darauf. Wenn wir auf so einen Tyrannen treffen, dann sind wir uns in der Band einig. Wir sagen dann: lasst uns ihn mit Freundlichkeit zur Strecke bringen. Das ist generell meine Meinung: Positiv sein! Elbow machen motivierende Songs. Ein Schocker, oder?! Guy Garvey