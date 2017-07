CD der Woche | Faber: "Sei ein Faber im Wind"

Es dauert nicht lange, bis Faber seine Gitarre gestimmt und sich im Studio eingerichtet hat. Aber manchmal sind die Dinge unkompliziert und trotzdem nicht so einfach. Faber bleibt zunächst mit jeder seiner Antworten unter zehn Sekunden. Beispiel: "Dein Album heißt 'Sei ein Faber im Wind'. Und ich habe mich gefragt: Was? Wie bitte? Wer soll ich sein? Ein Faber?" Faber: "Das ist genau die richtige Frage." "Okay, was würde das denn heißen: Fabersein?" "Das versuche ich auch herauszufinden." "Für mich klingt vieles so nach dem Motto 'Umarme die Leichtigkeit, auch wenn’s manchmal schwer ist'." "Oh, das ist schön. Das dreh' ich jetzt bald anderen Leuten an und tu so als sei es von mir."

Was Faber äußert, bleibt uneindeutig - das ist nicht nur im Gespräch so, sondern auch in den meisten seiner Lieder. Und darin liegt wohl auch Großteil vom Geheimnis seines Erfolges.

Ein guter Text sagt mehr aus, als ich über ihn weiß. Wenn Du jetzt das und das in 'nem Text siehst, und ich hab das vorher nicht überlegt, dann find' ich das voll geil. Wenn jetzt nur meine Version die richtige wäre, und alles andere wäre schlecht überlegt, dann wäre das ein schlechter Text. Faber

Den Feuilletons und anderen Institutionen der gepflegten Musikkritik gilt Faber schon seit 2016 als vielversprechendste neue Stimme im Schweizer Popgeschäft. Musikblogs und Magazine lieben ihn. Und so ist in den letzten Monaten im deutschsprachigen Raum ein regelrechter Hype um den 24-jährigen Schweizer entstanden. Ist er gerechtfertigt?

Das neue "Schweizer Popkulturphänomen"?

Vögel fliegen in den Sonnenuntergang hinein

Ich sag Du ich wir zwei

Für die Ewigkeit

Und du sagst

Ach Baby, du und dein Romantikscheiß

Es ist schön mit Dir

Doch es könnte schöner sein Textausschnitt: "Es könnte schöner sein"

Faber war 12, als er entdeckte, dass er Musiker sein wollte - in dem Moment, als er zum ersten Mal ein Instrument in die Hand nahm. Was reichlich spät ist, für einen, der aus einer so musikalischen Familie stammt: Sein Vater ist der italienische Liedermacher Pippo Pollina. (Faber heißt mit bürgerlichem Namen Julian Pollina.) "Musik hat mich erstmal gar nicht interessiert", sagt er. "Ich hab schon gerne welche gehört, aber hatte vorher keinen Bock, irgendwas zu spielen." Danach dann umso mehr. Faber ist der Ganz-oder-gar-nicht-Typ.

"Ich wollte doch nicht arbeiten, ey!"

Faber paart in seinen Songs wie selbstverständlich ungeheure Intimität mit ironischer Distanz Bildrechte: IMAGO Er fängt damals sofort an, in einer Band zu spielen und hört damit auch nicht auf, als die Schule geschafft ist. Während die meisten seiner Bandkollegen an diesem Punkt erstmal auf Sicherheit setzen und beginnen zu studieren, fängt Faber das Sololiedermachen an. 2013 spielt er der Schweizer Sängerin Sophie Hunger etwas vor - ein Spontankonzert in ihrem Garten, um sie von sich zu überzeugen. Und es klappt: Im Dezember nimmt sie ihn als Vorband mit auf Tour. Seine ersten beiden EPs "Alles Gute" und "Abstinenz" erscheinen bei ihrem Label "Two Gentlemen", Faber finanziert sie zum Teil noch über Crowdfunding.

Ja, Musik war zuerst überhaupt kein Thema, und dann, als es mal eins war, dann aber richtig. Ich hab auch gedacht: Ey, ich will doch nicht arbeiten! Nun tu' ich es auf meine Weise doch. Aber mit der Musik ist das so, wie letztes Jahr, als wir zu zweit 150 Konzerte durchgeballert haben - es ist uns nie langweilig geworden. Faber

Julian Pollina alias Faber ist jetzt auch live mit vierköpfiger Band zu erleben Bildrechte: IMAGO Seinen Skandal hatte er auch schon. Dass Faber zu denen gehört, die auch in einem Wort wie "Nutte" lyrisches Potential sehen, schafft ihm Fans aber eben auch Gegner. Fabers Texte, so hieß es in manchen Feuilletons, seien Teil eines kritikwürdigen popkulturellen Trends, der solche Worte wieder gesellschaftsfähig mache. "Slutshaming" ist der Oberbegriff zu dieser Kritik: Herabsetzung von Frauen wegen ihrer Sexualität, letztlich Verharmlosung von (verbaler) Gewalt gegen sie.

"Brüstebeinearschgesicht": Faberlyrik

Das Wort "Nutte" abzulehnen, finde er "einen fairen Punkt", sagt Faber zu der Kritik am Titelsong seines Albums. "Aber letztlich sind in dem Lied verschiedene Punkte drin, es ist vielschichtig. Und da wurde einfach das Licht nur auf dieses eine Wort gerichtet." Klar sei "Nutte" verletzend. Aber gerade deshalb drücke seine Verwendung das tiefe Leid des lyrischen Ichs so gut aus.

Und jeder Jäger träumt von einem Reh

Jeder Winter träumt vom Schnee

Jede Theke träumt von einem Bier

Warum du Nutte träumst Du nicht von mir Textausschnitt: "Sei ein Faber im Wind"

Fabers Lieder - eins trägt den Titel "Brüstebeinearschgesicht" - sind Lieder für jetzt. Wer der Meinung ist, dass dies eine schmutzige Zeit ist, der findet hier die Lyrik dazu. Das stete leichte Unbehagen, das man beim Hören spürt, verschafft einem ein selten gewordenes Gefühl von Authentizität. Und dann klingt es auch noch sehr schön, sehr süffig, sehr eingängig. Und Faber kann auch richtig politisch, dann wird er sogar mal konkret:

Ich schaue euren Schlauchbooten beim Kentern zu

Im Liegestuhl am Swimmingpool am Mittelmeer

Kratz mich am Bart

Kratz mich am Bauch

Wer nicht schwimmen kann der taucht Textauschnitt: "Wer nicht schwimmen kann der taucht"

Endlich ist pathetisch nicht mehr peinlich

Musikalisch ist das alles nicht übermäßig raffiniert; der Schweizer legt unter seine schrägen Geschichten ganz straighte Klänge. Die Rhythmen sind einladend, die Melodien eingängig. Die Band mischt Flöten, Trommeln und etwas Balkan-Klang dazu. Und wenn sie gemeinsam damit auf die Bühne gehen, dann wird es auch mal richtig pathetisch. Dank der bösen Texte kann man das dankbar annehmen und endlich auch mal wieder mal ohne schlechtes Gewissen mitjohlen. "Klar ist das Popmusik", sagt Faber.



Dreckige Popmusik für heute also? Dazu will ich nun noch schnell eine These an ihn loswerden. Faber - jetzt, am Ende der Session, tiefenentspannt - signalisiert Interesse. Ich: "In der Popkultur gibt es diesen Grundkonflikt. Sie muss leicht zugänglich sein, niedrigschwellig, vereinfachend. Dazu muss jeder 'Ja' sagen, der dabei sein will. Und das in einer Umgebung, die total komplex ist, voller Katastrophen - ein Fakt, dem man in unserer kleiner werdenden Welt auch immer weniger ausweichen kann. Man kann diesen Widerspruch also nicht mehr so einfach verdrängen, man muss es irgendwie hinkriegen, ihn aufzulösen. Und ich denke, dass Deine Lieder an diesem Punkt zünden, weil sie genau diese Art von Auflösung anbieten."

Faber: "Ui. Das überfordert mich jetzt total. Aber ich find's schön."

