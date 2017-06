CD der Woche | Fredda: "Land"

Das Wort Land findet man in der deutschen, englischen und französischen Sprache. Mit dem Buchstaben 'e' am Ende bezeichnet es eine Region in Südwestfrankreich. Land gibt es auch in der Literatur von Virginia Woolf als ein großes Gebiet. Hier geht es um ein offenes Areal für alle, die es gern in Besitz nehmen möchten, egal, woher sie kommen.

Fredda, Sängerin