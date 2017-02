CD der Woche: Gérard Depardieu: "Depardieu chante Barbara"

Depardieu singt Barbara Bildrechte: Because Music

Zusammen spielten sie in dem Musical "Lily Passion" vor ausverkauftem Haus im Pariser Zénith: zwei überlebensgroße Figuren, die sich gesucht und gefunden hatten. Er, das Enfant terrible des französischen Kinos, und sie, die Königin der Traurigkeit, die dunkle Dame des französischen Chansons, vor der kein Geringerer als Georges Brassens einst auf die Knie gegangen war.



Nun, mehr als 30 Jahre später, hat sich Gérard Depardieu zusammen mit dem Pianisten Gérard Daguerre an die Frau erinnert, die sich selbst nur "La Femme Piano" nannte, die Frau am Klavier. An Barbara, die wie keine andere von Regen und Rosen, vom Schmerz und der Unmöglichkeit der Liebe sang.