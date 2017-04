CD der Woche | Jos van Immerseel & Claire Chevallier: "Music for Piano four Hands"

Klangsucher in allen Epochen könnte man ihn nennen, und würde damit durchaus schon den Kern seiner Bemühungen treffen, denn Jos van Immerseel will immer genau wissen, wie der Komponist seine Musik verstanden und gespielt haben wollte. Tempo, Dynamik, Stil, Balance, Akustik – dieses Konvolut an Informationen hat Jos van Immerseel im Hinterkopf, wenn er sich einem Komponisten widmet. Den Originalklang nimmt das Urgestein der historisch informierten Aufführungspraxis wörtlich, denn er ist nicht nur Pianist, Dirigent, autodidaktischer Forscher, Rhetoriker, und Dozent, Jos van Immerseel sammelt auch historische Klaviere aus mehr als drei Jahrhunderten. Und so erstaunt es auch nicht, dass jeweils das am besten geeignete Instrument aus dieser Sammlung mit auf Konzertreise kommt oder für Aufnahmen hergenommen wird.