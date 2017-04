Natürlich muss der alte Schwerenöter Leisegang den Überlandbus zurücknehmen in die Stadt, um irgendwann einen Song über "Albertine" zu schreiben. Die Geige erinnert dabei an die Zeit, als Bob Dylan mit Scarlett Rivera durch die Welt zog. Der Sound ist daher so unfassbar und sympathisch von gestern, wie besungene Albertine.

Und doch geht es um Krieg und Frieden in den Songs "Soldat mit Schwert und Schild" und "Helden", um Überbevölkerung in "Mit anderen Worten". Die Topoi aber sind die vor allem von Sehnsucht geprägten typischen Keimzeit-Topoi. In der Mitte des Sehnens: das Meer. Albertine hat ein paar richtig große Songs, die es in das Live-Repertoire der Band schaffen werden: "Gerade noch jung", "Deine Jacke" oder – wieder ein typisches Leisegang-Thema – "Etwas Neues". Das erschaffen Keimzeit immer noch, im 35. Jahr ihres Bestehens unter diesem Namen.