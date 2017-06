Der Name des Ensembles Les passions de l'Ame bedeutet so viel wie "Die Leidenschaften der Seele". Die Musik auf der neuen CD des Barockorchesters entstand größtenteils am Hof der Habsburger in Wien. Anders als in Versailles unter Ludwig XIV spielte bei festlichen Gelegenheiten hier auch der Humor eine große Rolle. Und der war häufig derb. Man eiferte nämlich der Landbevölkerung nach und man übernahm sogar deren Tänze. Komponisten wie Johann Joseph Fux oder Johann Heinrich Schmelzer schrieben die passende Musik für solch höfischen Schabernack.

Nicht nur Violinen, Violoncelli und Gamben finden sich im Orchester von Meret Lüthi, sondern auch eine ganze Batterie teils ungewöhnlicher Rhythmusinstrumente wie zwei Messer, die gewetzt werden oder Muscheln, die man aneinander schlägt. So entsteht ein unverwechselbarer Klang, der der Atmosphäre in der Wiener Hofburg um 1690 herum ziemlich nahekommen dürfte.

Les passions de l'Ame - "Schabernack" Bildrechte: Harmonia Mundi

Ein Komponist fällt übrigens aus dem Rahmen: Johann Jakob Walther stammte nämlich aus der Erfurter Gegend und war Geiger am Hof in Dresden, wirkte also nicht in Wien. Seine musikalischen Scherze waren aber damals weit verbreitet und sind bestimmt auch in Wien aufgeführt worden. Auf alle Fälle, so Merert Lüthi, passt Walthers Musik hervorragend ins Menü ihrer neuen CD. Diesen gastrononomischen Begriff benutzt sie übrigens mit Absicht: