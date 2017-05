Ihn interessieren Geschichten, in denen die entscheidenden Dinge nicht an der Oberfläche passieren, sondern jenseits der eigentlichen Handlung. Das Wichtigste bleibt sprichwörtlich unter der Bettdecke und ungesagt.

Auf der Suche nach der Wahrheit kommt man irgendwann dahinter, dass man nicht immer zu 100 Prozent ehrlich sein kann. Manchmal muss man ein kleines bisschen lügen oder einfach etwas verbergen. Vor allem in einer Beziehung ist das so. Andersherum wird oft versucht, den anderen zu verändern oder gar zu manipulieren. All das tun wir vor allem in intimen Beziehungen. Und das sind genau die Dinge, die ich unter dem Begriff emotionale Verbrechen zusammenfasse.

Dass jeder von uns ein Verbrecher ist, liegt damit auf der Hand, nur wo finden die meisten Verbrechen statt? Auch diese Frage hat sich Oren Lavie gestellt und die Antwort prompt geliefert: im Schlafzimmer. Und so begibt er sich szenisch von Raum zu Raum in eine stille, friedliche Welt, hinter deren weißen Vorhängen Gefühle voreinander verborgen oder Angst, Eifersucht und Hass aufeinander projiziert werden.

Elf Songs spiegeln den düsteren Schatten dieser im Anfang und Ende von Liebe gefangenen Menschen. Lavie liebt die Filme der Nouvelle Vague, von François Truffaut und Jean-Pierre Melville. Mit 22 war er selbst in London, um Theater zu studieren und als Regisseur zu experimentieren. Dass er in Filmkategorien denkt, um die richtige Atmosphäre für seine Melodien zu erschaffen, macht die Songs ausdrucksstark und einzigartig. Es sind Lieder, die uns lehren, wie fragil Schönheit ist, und wie kostbar der Moment ihres hellen Strahlens.

Als er versuchte, die französische Sängerin Vanessa Paradis für das Duett "Did You Really Say No" zu gewinnen, hatte er nicht nur die Stimme der Sängerin im Blick, sondern wollte auch auf ihre Erfahrung als Schauspielerin zurückgreifen.