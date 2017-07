Da ich mich ausführlich mit allen Klavierstücken Mendelssohns beschäftigt habe (und auch mit einem Großteil der Kammermusik), hatte ich die Möglichkeit, viele häufig genutzte Gattungen des Komponisten kennenzulernen. Seine Klavierstücke beispielsweise schließen die verschiedensten Genres ein: Vom großartigen Affresco wie in der Sonate op. 6, oder der Fantasia op. 28, über charakteristische und stilistische Entwürfe bis hin zu humoristischen Stücken. Die Aufzeichnungen Mendelssohns, die er im Alter von gerade einmal neun oder zehn Jahren machte, waren für mich sehr hilfreich, um seinen Werdegang und die ersten Schritte seiner Ausbildung nachzuvollziehen und um einen kurzen Einblick in die Ursprünge seiner künstlerischen Ideen zu erhalten, die sich in den folgenden Jahren entwickeln sollten. Meine Sicht auf Mendelssohn wäre jedoch sehr viel unvollständiger, hätte ich nicht auch viele seiner 7.000 Briefe gelesen, die allein schon Meisterwerke für sich sind - und die weitere Aspekte seiner Persönlichkeit preisgeben: seine Sicht auf die Welt, die Musik und Zeitgenossen.

Roberto Prosseda