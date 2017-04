Nun ist der Kanadier Ron Sexsmith stimmlich und musikalisch fast beim Kalifornier Jackson Browne angekommen. Das sonnige "Our Way" klingt nach dem guten, alten, optimistischen Ron Sexsmith. Ein Glück, wir erinnern uns nämlich an sein Album Forever Endeavour. Das hatte mit folgenden Sätzen begonnen: "Nowhere to go but down" – egal wohin man geht, es geht immer abwärts. Sexsmith war damals von einer Geschwulst im Hals verunsichert, befürchtete das Schlimmste und bekam kurz vor Fertigstellung des Albums Entwarnung von seinem Arzt.



Das Nachfolgealbum "Carousel One" war darauf so eine Art befreites Aufspielen, ein Zwischenwerk. Mit "The Last Rider" ist nun der klassische Sexsmith zurück, der - wie gesagt - klingt wie Jackson Browne zu Zeiten von "Late for the Sky". Pop-Olymp also, und doch bleibt Sexsmith bis heute vor allem der Kritikerliebling, was ihn mitunter frustriert ...