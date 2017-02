Gardner Elliott wächst, vorsichtig gesagt, unter sehr besonderen Lebensumständen auf. Seine Mutter, eine Astronautin, war schwanger, als sie zum Mars reiste. Dort kam der Junge (anrührend in seiner Zerbrechlichkeit: Asa Butterfield) zur Welt, wuchs unter einer überschaubaren Schar von Wissenschaftlern auf, verborgen vor der Menschheit. Doch mit moderner Kommunikationstechnologie chattet er mit dem Waisenmädchen Tulsa, kommt schließlich auf die Erde, wo er körperlich große Probleme hat – er fühlt sich "sehr schwer". Vor allem aber, und das macht den Reiz dieser gefühlvollen und warmherzigen Fantasy-Geschichte von Peter Chelsom aus, erkundet er mit Wachheit und Herz die Schönheit der Welt, indem er jeden fragt, was das Beste auf Erden sei. Da kommt schon einiges zusammen. Gardner Elliott ist so etwas wie ein menschliches Alien, er erscheint fremd in dieser Welt, sieht mit staunenden Augen, was für uns selbstverständlich ist und führt uns so ganz nebenbei vor, wie wunderbar unser Planet ist.