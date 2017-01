Es ist eine klassische Ausgangssituation des Boxerfilm-Genres: Der unbekannte Außenseiter tritt gegen einen Weltstar an, David gegen Goliath, man denke nur an Rocky. Der finnische Regisseur Juho Kuosmanen nahm sich eine wahre Geschichte zur Vorlage zu seinem schönen, lakonischen, schon mehrfach ausgezeichneten Debütfilm.

Im Jahre 1962 bekam der finnische Bäcker und Boxer Olli Mäki plötzlich die Chance, zu Hause gegen den Weltmeister im Federgewicht anzutreten, den Amerikaner Davey Moore. Sein Trainer Elis, der in tiefen Schwierigkeiten steckt, hat den sensationellen Deal ausgehandelt, aber nicht mit der Eigenwilligkeit seines wortkargen, nachdenklichen Schützlings (eindringlich: Jarkko Lahti) gerechnet. Der hat nämlich nicht nur mit Gewichtsproblemen und seiner Abneigung gegen den plötzlichen Medienrummel zu kämpfen. Er verliebt sich gerade unsterblich in die patente Raija (Oona Airola), was ihn gründlich verwirrt und sehr ablenkt.