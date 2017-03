Ein zutraulicher, niedlicher Hund, Streuner und Mischling, taucht in einer schwierigen Familie auf und wird zu einem Verstärker aller Konflikte. Während sich die Dame des Hauses, Yvonne (Juliane Köhler) sofort in das Tier verliebt und ihr ganzes Leben auf den Hund einstellt, fühlt sich der Vater Hans (Justus von Dohnányi) noch mehr vernachlässigt als zuvor. Bisher hat er weder seiner Frau noch der heranwachsenden Tochter den Verlust seines Arbeitsplatzes gebeichtet. Er hält den Schein aufrecht und verzweifelt zusehends, während sich alles um den Hund dreht. Doch das Tier verschwindet, Hans hat es versehentlich überfahren, was er natürlich nicht zuzugeben vermag.



Justus von Dohnányi spielt mit großer Meisterschaft und sehr komisch den Durchschnittsbürger, dem sein Leben aus dem Ruder läuft, während ein aufdringlicher neuer Freund (Georg Friedrich) die letzten Reste von Normalität vertreibt. "Der Hund begraben" ist eine schwarze Komödie, die ihre schöne Gemeinheit geschickt hinter einer freundlichen Oberfläche verbirgt, wie ein freundlicher Hund, der jederzeit zubeißen kann.