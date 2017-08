Nach vielen Jahren im Ausland kehrt Jean (Pio Marmai) in seine Heimat Burgund zurück, weil sein Vater im Sterben liegt. Jean und seine beiden Geschwister stehen nun vor der schweren Frage, was mit dem Familien-Weingut geschehen soll. Lohnt sich die Schufterei noch, sollen sie es verkaufen? Ein Jahr vergeht in diesem Film von Cédric Klapisch und ganz beiläufig erfährt man viel über die schwere, geduldige Arbeit der Winzer, über Anbau, Ernte und Verarbeitung.