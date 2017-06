Die junge, versponnene Frau Bella arbeitet in einer Bibliothek, bewohnt einsam ein kleines Häuschen, wäre gerne Autorin und hat wegen ihres verkommenen Gartens ständig Ärger mit ihrem grantigen Nachbarn (Tom Wilkinson). Doch zwei Männer, die unverhofft in ihr ereignisloses Leben treten, ein grandioser Koch und ein verschrobener Erfinder (Andrew Scott und Jeremy Irvine) zeigen ihr, dass menschliche Nähe durchaus beglückend sein kann. Jessica Brown Findley, die man aus "Downtown Abbey" kennt, spielt die Hauptrolle in diesem zuckersüßen Märchen für Erwachsene.