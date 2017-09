In seinem großartigen Debüt erzählt der österreichische Regisseur Adrian Goiginger von seiner eigenen Kindheit. Als kleiner Junge (unglaublicher Kinderdarsteller: Jeremy Miliker) wuchs er in einem Junkie-Haushalt auf. Die Mutter versuchte, ihre Sucht vor Adrian zu verbergen und einen halbwegs normalen Alltag zu schaffen – was naturgemäß nicht immer gelang. Zumal ihre abhängigen Freunde das Chaos in den Haushalt bringen.