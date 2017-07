Eine der derzeit besten Schauspielerinnen, Jessica Chastain, glänzt in "Die Erfindung der Wahrheit" von John Madden ("Shakespeare in Love"). Sie spielt eine knallharte und ungemein erfolgreiche Lobbyistin in einer Top-Agentur. Als diese eine Kampagne gegen ein strengeres Waffengesetz übernimmt, wechselt Miss Sloane überraschend die Seite, geht zur viel kleineren Konkurrenz und kämpft nun für das Gesetz – nimmt aber ihre skrupellosen und sehr effizienten Methoden mit.