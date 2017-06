Von all unseren Emotionen ist die Sehnsucht ein besonders schwer zu fassendes und zu beschreibendes Gefühl, weil es so oft ins Unbestimmte geht, weil es Unruhe und Bewegung auslöst, ohne dass wir immer genau wüssten, wohin die Reise gehen soll. Der Regisseur und glänzende Kameramann Thomas Riedelsheimer geht in seinem schönen filmischen Essay der Sehnsucht von Menschen in Katar, Portugal, Mexiko, Japan und Deutschland nach.