"Die Nile Hilton Affäre" von Tarik Saleh, einem schwedischen Regisseur mit ägyptischen Wurzeln, führt uns in das Kairo in der bewegten Umbruchszeit 2011. Ein ganz normal korrupter Kriminalist, Noredin, gebrochen und hoffnungslos, gespielt von dem großartigen libanesisch-schwedischen Schauspieler Fares Fares, betäubt sich seit dem Tod seiner Frau mit Alkohol und Tabletten. Doch ein schrecklicher Todesfall reißt ihn aus der Routine.

Die berühmte Sängerin Lalela wird mit durchschnittener Kehle in einem Hotel aufgefunden, eine wahre Geschichte, die den gesamten Nahen Osten bewegte. Während die Vorgesetzten von Selbstmord reden, wird ihm bei seinen beharrlichen, gefährlichen Ermittlungen bald klar: Dieser Mord führt in die höchsten Kreise. Im eleganten Stil eines klassischen, düsteren Thrillers inszeniert Saleh das packende Panorama einer in den Grundfesten erschütterten, zutiefst verkommenen Gesellschaft, die schon bald in sich zusammenstürzen wird.