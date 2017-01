Von überwältigender Schönheit sind die Bilder in diesem Thriller des koreanischen, in Cannes schon mehrfach ausgezeichneten Meisterregisseurs Park Chan-Wook. Er übertrug die Handlung des Romans "Solange du lügst" von Sarah Waters aus dem viktorianischen England in das von Japanern besetzte Korea der 30er-Jahre. Das große, herrschaftliche Haus, ein Flügel ist sehr symbolträchtig östlich, einer ist westlich gestaltet, atmet in seiner prachtvollen Ausstattung, aber auch seinem strikten Klassensystem viktorianischen Geist.