Mitten im blutigen amerikanischen Bürgerkrieg verschlägt es einen verwundeten Soldaten des Nordens (Colin Farell) in ein Mädchenpensionat im Süden. Schon bald entsteht in dem Haus eine mit Händen zu greifende erotische Spannung, eine sexuelle Konkurrenz um den schönen, hilflosen Mann, den Feind, dessen Anwesenheit zur Gefahr für alle wird.

Sofia Coppola hat diese Geschichte mit sehr viel Gefühl für die schwüle Stimmung im Süden, in diesem Haus des weiblichen Begehrens gediegen, durchaus schlüssig, aber auch risikolos und sehr sauber inszeniert. Ihre großartigen Darstellerinnen, darunter Nicole Kidman und Kirsten Dunst, allerdings fesseln in ihrem erotischen Taumel von den ersten Minuten an. Dieses Remake eines Films von Don Siegel aus dem Jahr 1971, in dem Clint Eastwood die Hauptrolle spielte, wurde in Cannes mit dem Regiepreis ausgezeichnet.