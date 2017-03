Die versunkene Stadt Z

Regisseur James Gray ("The Immigrant") neigt auch in diesem Film zur Überdeutlichkeit, alles wird gezeigt, alles wird ausgesprochen, alles mehrfach erklärt, so als rechne er mit einem Publikum aus absolut Begriffsstutzigen. Dennoch kann der solchermaßen unterschätzte Zuschauer dem Film sicher einiges abgewinnen, denn die Geschichte ist packend, bewegend, abenteuerlich und sehr zeitgemäß: Fawcetts großer Respekt vor der Natur und den Ureinwohnern machen ihn zu einem Pionier der Humanität.