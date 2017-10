Am Montag startet das Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm DOK. Das traditionsreiche Festival feiert sein 60-jähriges Bestehen und begibt sich daher schon am Wochenende vor dem eigentlichen Start auf eine filmische Zeitreise in die Festivalgeschichte. Gezeigt werden prägende Filme aus sechs Dekaden Festivalgeschichte und in Salongesprächen treffen Festivalkenner und neue Verbündete aufeinander.

"Nach der Angst" - auch im Hauptbahnhof

Eröffnet wird das Festival mit dem Doku-Krimi "Betrug". Der Münchner Regisseur David Spaeth erzählt die Geschichte eines Hochstaplers aus Halle an der Saale, dessen Freude am Täuschen ins Kriminelle umschlägt. Der Film wird am 30. Oktober bei freiem Eintritt auch in der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofs gezeigt.