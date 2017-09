In "Eine fantastische Frau" aus Chile, bei der Berlinale für das beste Drehbuch ausgezeichnet, lernen wir die Transfrau Marina kennen, die in einer glücklichen Beziehung mit Orlando, einem sehr viel älteren Mann lebt. Als dieser plötzlich stirbt, ergießt sich der ganze Hass seiner Familie auf Marina, die ausgestoßen und erniedrigt wird, nicht einmal zur Beerdigung wird sie zugelassen.

Es berührt sehr, dieser Frau dabei zuzusehen, wie sie gegen alle Demütigungen eine neue, aufrechte Haltung gewinnt, ohne dass der Film vordergründig aufklärerisch sein will. Er verbindet das reale, oft erschreckende Geschehen mit sehnsuchtsvollen Traumvisionen, in denen Marina glamouröse Auftritte erlebt, Regisseur Sebastián Lelio schuf 2013 bereits ein gefeiertes, sensibles Frauenporträt "Gloria", das ebenfalls bei der Berlinale ausgezeichnet wurde. Sein neuer Film erinnert in seiner Buntheit, seiner Klarheit und Genauigkeit an die besten Arbeiten von Fassbinder.