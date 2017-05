Der Filmtitel lässt sich passgenau auf "Einigkeit und Recht und Freiheit“ singen - das identische Maß mit der Nationalhymne ist Absicht und verweist darauf, dass es hier um nichts anderes als die Lage unserer frustrierten, vereinsamten, liebesmüden und genussunfähigen Nation geht, um nur einige Themen dieses Films zu nennen. Gut ein Dutzend Geschichten werden hier – geschickt verbunden – erzählt, von hoffnungslosen Fällen aller Schichten und Altersgruppen, von Menschen, die sich am meisten nach dem sehnen, was sie offenbar am meisten fürchten – Nähe.