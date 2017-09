Die kleine Gemeinde Derry in Maine wird von schrecklichen Ereignissen heimgesucht. Kinder verschwinden spurlos – so auch Georgie, der kleine Bruder von Bill, der sich mit dem Verlust nicht abfinden will. Bei seiner verzweifelten Suche stößt er mit seinen Freunden auf den schrecklichen Pennywise (mit sinistrer Lust von Bill Skarsgard gespielt), das Böse im Gewand eines grässlich grinsenden, weiß geschminkten Monster-Clowns, der in diesem Film von Andrés Muschietti sehr eindrucksvoll als Projektion verborgener kindlicher Ängste erscheint.

Die Neuverfilmung des Romans von Stephen King – es gibt bereits eine Fernsehfassung mit Tim Curry als Horrorclown – setzt zum Glück ganz auf die Gruppe der hervorragend spielenden Jugendlichen, die als Außenseiter in dieser verlogenen Stadt eine anrührende und liebevoll gezeichnete Solidargemeinschaft bilden. Sie erinnert an den schönen Stephen-King-Film "Stand by Me". Verfilmt wurde nur die erste Hälfte von "Es", wir dürfen uns also auf eine Fortsetzung freuen.