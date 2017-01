Bilal an einem Koranverteilungsstand der "Lies!"-Kampagne am Hamburger Hauptbahnhof

Bilal an einem Koranverteilungsstand der "Lies!"-Kampagne am Hamburger Hauptbahnhof

Bilal an einem Koranverteilungsstand der "Lies!"-Kampagne am Hamburger Hauptbahnhof Bildrechte: Landesamt für Verfassungschutz Hamburg

Feature | Radioserie in fünf Folgen Bilals Weg in den Terror (1/5)

Hauptinhalt

Im März 2016 veröffentlichte der Verfassungsschutz eine Audionachricht des 17-jährigen Bilal. Ein Jahr zuvor hatte sich der Hamburger in Syrien dem IS angeschlossen. In der Botschaft warnt Bilal seine "Brüder" in Deutschland, ihm zu folgen. Kurz darauf ist er tot. In der fünfteiligen Feature-Serie erzählt der Autor Philip Meinhold Bilals Geschichte.